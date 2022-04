Com unidades básicas interditadas, moradores de assentamento são atendidos em igreja em Corumbá

Moradores dos assentamentos Taquaral e Tamarineiro em Corumbá – distante 417 quilômetros de Campo Grande – estão sofrendo com a falta de local devido para atendimento a saúde pública. As unidades básicas estão interditadas e a população está sendo atendida em uma igreja

Segundo apuração de outro veículo televisivo, os moradores dos assentamentos estão sendo com medo em de perder o espaço e ficar sem atendimento médico, pois o pastor da igreja que havia sedido o espaço, agora pede o espaço de volta.

Com isso, os assentados correm o risco de não ter local para receberem atendimento, caso a igreja feche as portas.

A equipe do O Estado Online tentou contato com a secretaria de saúde do município para verificar sobre a questão de atendimento desta população, mas não obteve sucesso até o fechamento da matéria.