Depois de três anos, competitividade da carne suína diante do frango é maior

Enquanto os preços da carne de frango avançaram de maneira intensa de fevereiro para março, os valores da proteína suína subiram de forma mais modesta. Diante disso, a competitividade da carne suína cresceu frente à concorrente, atingindo, inclusive, o melhor patamar desde fevereiro de 2019.

O aumento nos preços da carne suína está atrelado ao maior ritmo de negócios observado entre o encerramento de fevereiro e o início de março – na segunda quinzena deste mês, ressalta-se, a demanda se enfraqueceu, e os valores passaram a cair, o que limitou a elevação no preço médio mensal.

No mercado da carne de frango, a demanda externa crescente e a baixa disponibilidade de muitos produtos no mercado interno têm impulsionado as cotações.

Assim, na média parcial de março (até o dia 29), o preço da carcaça especial suína está apenas 1,65 Real/kg acima do valor do frango, recuo de 24,1% em relação à diferença observada em fevereiro, evidenciando crescimento na competitividade da carne suína. Com informações do Cepea.