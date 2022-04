Casos de SRAG cresce na Capital e Sesau já detectou mais de 260 casos só em crianças este ano

Os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) entre as crianças dispararam nas últimas semanas e Campo Grande está entre as 12 capitais das 27 da Feredação que está com alto índice, segundo o Boletim InfoGripe, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Só neste ano, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) já detectou mais de 260 casos em crianças menores de 11 anos.

Os dados mais recentes avaliados pelos pesquisadores foi divulgado ontem (31) referente ao período de 20 a 26 de março e mostram um crescimento de 110% na média móvel de casos de SRAG entre as crianças de 0 a 4 anos, em relação à primeira semana de fevereiro.

A Fiocruz destacou que, entre as crianças de até 4 anos, os dados laboratoriais preliminares indicam um expressivo crescimento de casos associados ao VSR (Vírus Sincicial Respiratório), e não à COVID-19.

Em relação às crianças de 5 a 11 anos, a instituição apontou a queda nos casos de COVID em fevereiro e aumento na identificação de outros vírus respiratórios em março.

O aumento foi sentido dentro dos hospitais que já detectaram 267 casos de SRAG em crianças na Capital.

Para o pesquisador e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave coincide com o início do ano letivo de forma presencial. O pesquisador voltou a afirmar que é muito importante o uso de máscaras em determinados locais, para frear esse aumento de casos.