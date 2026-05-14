Com investimento de R$ 6,1 milhões, Mercadão de Corumbá e a Praça Uruguai serão restaurados

Com um investimento estimado em R$ 6.132.850,95 a Prefeitura de Corumbá abriu licitação para a contratação de uma empresa especializada na execução de obras de restauração do antigo Mercadão e requalificação da Praça Uruguai. Conforme o documento, a licitação será realizada na modalidade concorrência eletrônica, com regime de contratação semi-integrada. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

A iniciativa será conduzida por meio do Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, reforçando o objetivo de recuperar espaços históricos importantes da cidade.

O recebimento das propostas e documentos de habilitação terá início no dia 18 de maio de 2026, às 8h (horário de MS), com prazo final até 1º de junho de 2026, às 8h29. A sessão pública para abertura das propostas está marcada para o mesmo dia, às 8h30. O edital completo está disponível no Portal da Transparência de Corumbá.

A obra foi aprovada pelo Governo Federal em outubro do ano passado. Conforme divulgado pela Prefeitura de Corumbá, a proposta quer devolver a função original de espaço de convivência e comercialização entre comerciantes, consumidores e turistas.

Vale lembrar que o Mercado Municipal foi projetado pelo arquiteto José Sebastião Candia e inaugurado em 1963. No entanto, as atividades foram encerradas na década de 1990.