Com videomonitoramento, PM inaugura base comunitária no Shopping Campo Grande

A PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) inaugurou na manhã desta quinta-feira (14), uma nova base comunitária, no estacionamento do Shopping Campo Grande. O posto policial fica no espaço localizado no fim da escadaria de acesso a pedestres atrás do terminal peg-fácil da Avenida Afonso Pena.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o centro comercial, com foco no reforço do policiamento e da segurança na região. O local escolhido para a base comunitária, segundo a PM, é estratégico, uma vez que fica em uma área com grande circulação de pessoas, veículos e usuários do transporte coletivo.

Com a nova estrutura, equipes do 9º Batalhão da PM passam a ampliar o policiamento preventivo e ostensivo nos arredores, atendendo bairros como Santa Fé, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque e também a região central da Capital.

Além de aumentar a presença policial, o espaço serve como ponto de apoio para atendimentos e ações operacionais da corporação.

Toda a estrutura da base foi custeada pelo próprio Shopping Campo Grande, sem investimento financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul.

Outro destaque da parceria é a implantação de um sistema de videomonitoramento, que vai abranger o shopping e vias próximas. A central de monitoramento funcionará dentro da própria base comunitária e auxiliará as equipes policiais em ações de prevenção, fiscalização e resposta rápida.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram