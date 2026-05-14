Campanha do Agasalho tem mais de 80 pontos de coleta; saiba onde

A Campanha do Agasalho, promovida pelo FAC (Fundo de Amparo à Comunidade), possui mais de 80 pontos de coleta em todas as áreas de Campo Grande. A campanha, iniciada em abril, tem como objetivo arrecadar cerca de 50 mil peças até o final de junho.

“A campanha beneficia à população em situação de vulnerabilidade, que é atendida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e às instituições que solicitaram via ofício. Para facilitar a arrecadação, temos mais de 80 pontos de coleta, e todas as secretarias municipais estão de portas abertas para quem puder realizar doações de agasalhos e roupas”, comenta a prefeita Adriane Lopes.

Além das secretarias, há mais 39 escolas municipais definidas como pontos de coleta, além de dois shoppings e uma escola particular. “Hoje, precisamos principalmente de roupas para homens adultos, uma vez que eles são o maior público em situação de rua, e para crianças”, lembra a diretora do FAC, Adir Diniz.

Ela ainda lembra que, além de roupas, podem ser doados também cobertores e sapatos. As doações recebidas nos pontos de coletas são recolhidas quinzenalmente, e distribuídos para entidades e parceiros que solicitaram as arrecadações.

“Nos três dias da primeira fase do Inverno Acolhedor, que aconteceu no parque Ayrton Senna, as 250 pessoas que foram atendidas lá receberam doações que foram arrecadadas durante a Campanha do Agasalho”, reforça a prefeita.

Saiba quais são os pontos de arrecadação por região de urbana:

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