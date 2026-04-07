Com investimento de R$ 13,6 milhões, Governo publica contrato para aeródromo no Pantanal, em Corumbá

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou na edição desta terça-feira (7) do DOE (Diário Oficial do Estado), o extrato do contrato para a implantação do aeródromo no Porto São Pedro, em Corumbá. O contrato foi firmado entre o Estado, por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), e a empresa Avance Construtora Ltda, vencedora da Concorrência Eletrônica. O investimento previsto é de R$ 13.635.153,69.

Segundo o documento, a obra deverá seguir as especificações do edital, incluindo o quadro de quantitativos e a proposta apresentada pela empresa, que passam a integrar o contrato. Após a publicação de extratos de contrato, o passo seguinte é a ordem de serviço para início da obra. No caso do aeródromo, junto já consta uma nota empenhando um valor inicial de R$ 1.363.515,36.

O prazo para conclusão dos trabalhos é de 300 dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços. A empresa deverá cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro, sob pena de multa e outras sanções previstas em contrato. A vigência do contrato se estende desde a publicação no DOE até 120 dias após o término da execução da obra.

O contrato foi assinado no dia 1º de abril pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e pelo representante da empresa, Bruno Cesar de Souza Trindade.

A implantação do aeródromo é considerada estratégica no combate aos incêndios florestais no Pantanal, uma das regiões mais vulneráveis às queimadas no país. Localizada no pé da Serra do Amolar, a estrutura vai contar com pista de pouso e decolagem de aproximadamente 1 mil metros, além de taxiway (pista de táxi) para manobras, pátio de aeronaves e área operacional voltada ao apoio logístico.

Outro projeto em andamento no Pantanal é o aeródromo da Nhecolândia, que já teve o projeto finalizado pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e está em fase de licenciamento ambiental.