ExpoGrande 2026 irá receber painel Google Brasil

No dia 15 de abril às 17h irá ocorrer painel “Como a tecnologia tem transformado as políticas públicas do agronegócio” com participação do Google Brasil

Daniel Mamoré será o representante da Google Brasil em um painel focado em discutir o uso de tecnologia, dados e inovação no fortalecimento do agronegócio e da gestão pública.

Além dele, o painel conta com Thiago Rodrigues, da Visiona Tecnologia Espacial, e Lucas Galvan, do Senar-MS. A abertura conta com a diretora do Parktec CG, Adriana Tozzetti, e mediação do secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

Um dos pontos a ser mencionado é o case CEP Rural, do Governo do Paraná, o qual demostra como o uso de dados e georreferenciamento pode ser utilizada como ajuda na gestão dos no campo e ordenamento de territórios.

Os assuntos mencionados serão: conectividade, monitoramento e inteligência territorial. O foco é pensar na melhoria da gestão pública quanto ao uso de tecnologia e dados no agronegócio.

Serviço

Data: 15 de abril de 2026

Horário: 17h

Local: Estande da Prefeitura de Campo Grande na Expogrande 2026

Entrada: gratuita