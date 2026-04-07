Moradores já sentem os impactos da expansão da rede de esgoto em Campo Grande

Infraestrutura e qualidade de vida estão entre os principais destaques; confira cronograma semanal de obras

A universalização do saneamento em Campo Grande está cada vez mais consolidada e já transforma a realidade de milhares de famílias na capital. Com investimentos contínuos na expansão do sistema de esgotamento sanitário, a cidade se aproxima da meta estabelecida para 2028, quando a concessionária projeta alcançar 98% de cobertura na coleta de efluentes. O resultado se reflete diretamente em mais saúde, dignidade e qualidade de vida para a população.

Para quem vive nas regiões atendidas, as mudanças já são percebidas no dia a dia. A chegada da rede de esgoto representa mais conforto, segurança sanitária e valorização dos bairros. Moradora da região da Mata do Segredo, Andressa Rodrigues Martins vive na casa com outras seis pessoas, entre elas duas idosas e duas crianças, e relata que a implantação do sistema trouxe melhorias significativas para a rotina da família.

“Antes dependíamos de fossa, o que causava muito mau cheiro e vários transtornos dentro de casa. Com a chegada da rede de esgoto, a nossa realidade mudou. Hoje temos mais tranquilidade e qualidade de vida, principalmente para as crianças, que já chegaram a ter problemas de saúde antes”, conta.

A expansão do sistema de esgotamento sanitário faz parte do plano contínuo de investimentos da Águas Guariroba para ampliar a cobertura do serviço na Capital, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável e para a preservação do meio ambiente.

Cronograma semanal de obras

Entre os dias 06 e 10, a concessionária executa novas frentes de implantação da rede de esgoto em 24 ruas distribuídas em seis bairros de Campo Grande.

Centenário

• Rua Sergio Alexandre Lemos

• Rua Albino

• Rua Araçatuba

Guanandi II

• Rua Guaruva

• Rua Cabedelo

• Rua Caratinga

• Rua Comodoro

• Rua Altamira

Jardim dos Estados

• Rua Alagoas

Vila Eliane

• Rua Joaquim Vieira de Almeida

Tijuca

• Av. Marechal Deodoro

• Rua Rio da Prata

• Rua Marques de Recife

• Rua Cabo Verde

• Rua Mauricio de Nassau

Itamaracá

• Rua Joana Maria de Souza

• Rua Naor Lemes Barbosa

• Rua Joana Maria de Souza

• Rua Sizuo Nakazato

Jardim Radialista

• Rua Arlindo Vieira

• Rua Zé do Brejo

• Rua Sergio Floriano de Oliveira

• Rua Elaine de Souza

• Rua José Salvador de Aguiar

• Rua Elaine de Souza

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

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