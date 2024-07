Cocaína avaliada em R$ 3,2 milhões é encontrada em estepe de carreta

Homem com idade não divulgada foi preso, nesta quarta-feira (17), em Anastácio, distante 123 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 62 kg de cocaína.

Conforme divulgado, equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) realizava abordagens na BR-262, quando pararam o condutor de um Mercedes Bens/Atego 3030.

Ao realizarem vistoria no veículo, encontraram escondidos no interior do estepe diversos tabeletes da droga, que totaliza R$ 3,2 milhões.

O motorista recebeu voz de prisão, mas não foi divulgado a origem e o destino do entorpecente. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

