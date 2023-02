Chuva de mais de 100 milímetros deixa ponte interditada em Nova Andradina

Um ponte ficou interditada com as fortes chuvas que caíram entre quinta e sexta-feira (24) da semana passada, na região da Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande. Conforme o jornal Nova Noticias, o fluxo de água deixou pelo pelos uma ponte interditada e a estrada do Angico intransitável.

Localizada a aproximadamente 12km da MS-134 a ponte ponte existente na estrada esta interditada desde sexta-feira da semana passada, quando as chuvas na cidade chegou a mais de 130 milímetros. Conforme os moradores das propriedade vizinhas, eles estão tendo que retornar em uma via próxima de difícil acesso para conseguir sair da área rural. Os moradores denunciam ainda que uma das vias que da acesso a várias propriedades rurais esta com vários buracos e dificultando a trafegabilidade dos assentados.

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), previsão desta segunda-feira (24) é de mais chuva para a cidade, que está sob alertada Chuvas Intensas. São previstas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta começou as 9h50 de hoje e vai até às 10h00 de amanhã.

