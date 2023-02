Último dia de fevereiro será de tempo instável em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (28) indica com sol e variação de nebulosidade. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados (região de baixa pressão atmosférica), favorece a formação de nuvens com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, o que indica que o mês de fevereiro pode encerrar debaixo de chuva em MS.

Nas regiões Sul e Sudeste de Mato Grosso do Sul podem ocorrer chuvas de maior intensidade e em ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Nessas áreas, a temperatura mínima pode chegar a 20ºC e a máxima a 27°C.

Para as regiões Norte e Bolsão, para o último dia de fevereiro são esperadas as maiores temperaturas no Estado, de até 35°C. Na Capital, termômetros marcam de 21°C a 31°C. Já o Pantanal terá mínima de 24°C e máxima de 33°C.

Os maiores acumulados de chuvas devem ocorrer entre terça (28) e quinta-feira (2), com valores acima de 50 mm/24h. O Cemtec alerta aos moradores dos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido ao excesso de chuvas ocorridas nos últimos dias que há risco de inundações, alagamentos e, pontualmente, deslizamentos.

