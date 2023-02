Argentina brilha e Messi é eleito melhor do mundo pela Fifa pela 7ª vez

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador de futebol de 2022 pela Fifa. Ele confirmou o favoritismo e superou os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé, finalistas na categoria. O craque argentino de 35 anos recebeu o seu 7º prêmio do The Best na carreira, o segundo no novo formato. Ele venceu em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Messi foi o destaque da seleção argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022. Ele terminou com sete gols, na vice-artilharia, e foi eleito o melhor jogador do torneio. Com o prêmio, o argentino aumentou ainda mais a distância para Cristiano Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Ele também esteve na seleção ideal do ano pela FIFPRO, junto com o Casemiro que representou o Brasil na premiação. Haaland, Mbappé, Benzema, De Bruyne, Modric. João Cancelo, Van Dijk, Hakimi e Cortois completaram o time dos 11 melhores jogadores masculinos eleitos pela Fifa.

Melhor técnico

O campeão mundial, Lionel Scaloni, da seleção argentina, foi eleito o melhor técnico do mundo pelo The Best, prêmio organizado pela Fifa e realizado hoje em Paris, na França. É a primeira vez que Scaloni recebe o prêmio da Fifa. Ele competia com com Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).

Futebol feminino

A espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, conquistou pela segunda temporada seguida o prêmio Fifa The Best de melhor jogadora do mundo. Ela superou na votação a inglesa Beth Mead, do Arsenal, e a norte-americana Alex Morgan, do San Diego Wave.

Já inglesa Mary Earps, do Manchester United, é a vencedora do prêmio Fifa The Best de melhor goleira do mundo de 2022. Ela superou na votação a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea) e a chilena Christiane Endler (Lyon).

Polonês amputado supera Richarlison e leva Prêmio Puskás de gol mais bonito

Marcin Oleksy venceu o Prêmio Puskás, categoria do The Best, pelo golaço feito em Warta Poznan x Stal Rzeszow, jogo realizado em novembro na Polônia. O polonês, que teve parte da perna esquerda amputada, superou o brasileiro Richarlison e o francês Dimitri Payet e venceu a votação, que combina a escolha de torcedores no site da Fifa e a decisão de um júri de especialistas.

É a primeira vez que um jogador sem um dos membros vence o Puskás. Oleksy também defende a seleção polonesa e chegou a representar seu país na Copa do Mundo de Amputados em 2022.

Com informações da Folhapress