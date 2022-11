Casal fica ferido após colidir moto com caminhão

Na manhã de hoje (8), uma colisão entre um caminhão e uma moto deixou duas pessoas feridas em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande. O fato ocorreu próximo ao Residencial Hectares.

Segundo informações, o homem, de 60 anos, conduzia um caminhão pela avenida Dom Redovino, quando tentou fazer um contorno na via e colidiu em uma moto. O condutor da Biz, apresentou escoriações sendo conduzido para atendimento hospitalar. A passageira da moto, foi socorrida para o Hospital da Vida, com provável fatura na perna.

O condutor do caminhão não ficou ferido e alegou não ter visto a moto, que provavelmente estava no “ponto cego” do véiculo.

O Corpo de Bombeiros realizou atendimentos no local.

