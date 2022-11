Endividamento e inadimplência aumentam em Campo Grande

Indicadores de endividamento e inadimplência aumentaram no mêws outubro em Campo Grande (MS) de acordo com Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O cartão de crédito lidera como principal meio de endividamento, apontado por 64,9%, seguido dos carnês (20,1%) e os financiamentos de carro e casa (10% cada).

De acordo com a pesquisa, o índice de famílias com contas parceladas, como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, ficou em 62,4%, sendo que, entre elas, 30% indicavam contas em atraso e 13,1% que não tinham condições de pagar, frente a índices de 61,9%, 27,7% e 12,6%, respectivamente, em setembro.

“É um indicativo de alerta, embora índices de endividamento e inadimplência de outubro de 2021 fossem ainda maiores, chegando a 64,3% das famílias com contas parceladas; das quais 32,6% com contas em atraso. As que informavam que não poderiam pagar, seguem no mesmo patamar”, observa a economista do Instituto de Pesquisa Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira. Para a economista, os índices mostram que ainda que economia tenha apresentado sinais de melhora, como redução da inflação e do desemprego, os orçamentos das famílias seguem comprimidos, especialmente as de menor renda, uma vez que entre as que recebem até 10 salários mínimos, 17% indicam estar muito endividadas contra 9,2% acima dessa faixa de rendimento.