Três bairros de Campo Grande serão beneficiados com consulta veterinária gratuita

Moradores dos bairros Coophavila, Coophatrabalho e Santo Antônio terão, nos próximos dias, a oportunidade de levar cães e gatos de estimação para consultas veterinárias gratuitas no ônibus da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal).

Além de serem avaliados por veterinários, os pets poderão ser vacinados contra a raiva, tomar vermífugo e carrapaticida, bem como receberem um microchip para identificação. Os que se enquadrarem nos critérios pra castração poderão, ainda, serem avaliados e terem o procedimento agendado em clínica credenciada pela Prefeitura de Campo Grande.

O tutor interessado deve apresentar comprovante de residência, documento com foto e o número do NIS (Número de Inscrição Social) atualizado para conseguir atendimento. A estimativa é atender cerca de 400 animais no mês todo, segundo a Subea.

Serão distribuídas dez senhas por período. Os atendimentos começam às 8h.

Veja o cronograma deste mês:

2 a 6 de setembro – AMOC II (Associação de Moradores da Coophavila II), localizado na Avenida Marinha, 725 – Coophavila.

9 a 13 de setembro – Praça Marcelo da Silva, localizada na Rua Pequi, entre Presidente Café Filho e Florestal – Coophatrabalho.

16 a 20 de setembro – UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Sírio Libanês, localizada na Rua Tamer Gelelaite, 191 – Vila Santo Amaro.

