Casa é incendiada após discussão entre irmãs, em Nova Andradina

Na noite da última quarta-feira (25), uma briga entre duas irmãs ocasionou em um incêndio na casa onde moram, em Nova Andrdina.

Conforme informações, as duas mulheres estavam discutindo e, após a discussão, uma delas saiu do local e ao retornar encontrou a casa pegando fogo. A outra irmã que ficou na casa teria colocado fogo em um colchão e as chamas se alastraram rapidamente pelos outros cômodos da casa.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e apagou as chamas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.