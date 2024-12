Caminhonete capota em Rio Brilhante

Na manhã de hoje (27), uma caminhonete VW Amarok, capotou na BR-163, em Rio Brilhante. Haviam quatro pessoas no veículo, mas todos saíram ilesos do acidente.

A família que ocupava a caminhonete estavam vindo da cidade de Matupá, no Mato Grosso e viajava para Umuarama no Paraná. O motorista perdeu o controle da direção em um trecho duplicado da rodovia, entre Rio Brilhante e o distrito de Prudêncio Thomaz, e acabou capotando o veículo.

Além do Corpo de Bombeiros, a CCR MS-Via e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram