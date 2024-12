Rapaz é detido após ser flagrado fazendo manobras perigosas na BR-262

Na tarde de ontem (27), um soldado do CMO (Comando Militar do Oeste) foi preso pela Polícia Militar ao ser flagrado fazendo manobras perigosas na BR-262.

De acordo com informações, os policiais estavam a caminho de atender uma ocorrência quando, ao passarem pelo local, viram o rapaz de moto realizando as manobras em via pública, além de entrar na rodovia na contramão.

Os agentes deram a ordem de parada, mas o soldado ignorou e tentou fugir. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada e o rapaz foi detido e encaminhado até a DEPAC/CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A motocicleta que ele usava foi apreendida, e um superior do Exército foi acionado para acompanhar as medidas legais cabíveis ao caso.

