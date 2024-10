Carro tem motor destruído após pegar fogo em Corumbá

Picape Fiat Strada ficou parcialmente destruído, na noite dessa sexta-feira (11), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após o motor pegar fogo.

O caso aconteceu na região do bairro Universitário. Ao notar as chamas, o motorista parou e acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e conseguiu evitar que o fogo se alastrasse por todo o veículo.

O motor ficou bastante danificado, mas nenhuma pessoa se feriu com o incêndio. Não foi relatado pelos socorristas quais as causas do incêndio, nem se o automóvel possui seguro.

