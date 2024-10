Helicóptero cai e mata seis militares do Corpo de Bombeiros que estavam a caminho de outro acidente aéreo

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais caiu nesta sexta-feira (12) na região da cidade de Ouro Preto. Segundo a corporação, seis pessoas morreram, quatro militares do Corpo de Bombeiros – capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson e sargento Gabriel-, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário, ambos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A aeronave tinha se deslocado para o local para atender a uma ocorrência envolvendo um avião monomotor que havia caído. Após perder contato com o controle de tráfego aéreo, a corporação iniciou as buscas pelos tripulantes desaparecidos e, após 12 horas de trabalho, eles foram encontrados sem vida em uma região serrana do município. Cerca de 80 pessoas participaram das buscas.

Em comunicado divulgado pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros informou que está empenhado no trabalho de resgate dos corpos. As causas do acidente serão investigadas.

Consternação

“O devido apoio aos familiares está sendo prestado por psicólogos. Toda a corporação amanhece consternada e resiliente na sua missão junto aos irmãos de farda”, declarou o Corpo de Bombeiros.

Pelas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prestou solidariedade aos familiares.

“Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil”, afirmou Zema.

Em nota, o governo estadual divulgou que decretado luto oficial de três dias.

“Neste momento de consternação, Minas Gerais se solidariza com as famílias, amigos e colegas de trabalho dessas valorosas vidas que partiram de forma abrupta. Que suas trajetórias de coragem sejam lembradas e honradas para sempre. Que o conforto e a força alcancem a todos os que foram atingidos por essa tragédia”, diz a nota.

Com informações da Agência Brasil.

