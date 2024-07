Motociclista morre em acidente enquanto testa moto recém-comprada

Homem de 30 anos morreu, na noite dessa quarta-feira (17), em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande, após cair da moto de alta cilindrada que havia comprado recentemente.

Conforme o site local JP News, a vítima seguia pela BR-158, quando ao passar pela rotatória com a Avenida Jamil Jorge Salomão, acabou se desequilibrando e caindo na rodovia.

Testemunhas acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, devido à gravidade dos ferimentos, os socorristas precisaram realizar manobras cardiorrespiratórias na vítima que estava em estado grave.

Após alguns minutos, nada pôde ser feito e foi constatada a morte do homem. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada, bem como a Polícia Civil e a Perícia.

Os agentes receberam a informação que o motociclista havia comprado a motocicleta recentemente e, por isso, estava realizando testes nela. Porém, perdeu o controle da direção, passou sobre o canteiro da rotatória e caiu.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram