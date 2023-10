Carretas pegam fogo e duas pessoas morrem carbonizadas na BR-163

José Antônio de Lima, 38, conhecido como “Goiaba”, e Tiago Leonardo Duarte, 34, morreram carbonizados durante trágico acidente por volta de 23h30, no final da noite de quinta-feira (21), no quilômetro 195 da BR-163, entre Caarapó e Juti.

Segundo o site MS News, a carreta que as vítimas estavam bateu na traseira de outra carreta e pegarem fogo. O motorista da outra carreta saiu ileso. ‘O fogo iniciou na primeira e teve princípio na segunda carreta, que foi combatido’, informou o sargento Viana, do Corpo de Bombeiros.

Ambas as vítimas moravam em Fátima do Sul, a aproximadamente 249 quilômetros de Campo Grande. Acesse também: Jamil Name Filho e Marcelo Rios devem voltar ao banco dos réus

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.