Presidido pelo ministro do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação reuniu, na última quarta-feira (19), os membros do conselho para tratar a respeito das ZPEs, (Zona de Processamento de Exportação), que se trata de uma área de livre comércio onde as indústrias autorizadas a se instalar produzem seus bens e majoritariamente visam exportá-los para o mercado externo.

Nesta reunião, esteve presente também o novo secretário-executivo do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, Clovis Ribeiro Cintra Neto, que assumiu a secretária no último dia 28 de junho.

Para o jornal O Estado, Clovis Ribeiro explicou que o evento acontece rotineiramente e o conselho é composto por oito membros, de oito distintos ministérios para que possam deliberar pela criação desses fundos de investimentos, bem como os projetos industriais que serão instalados nesses locais.

“Aqui, no Mato Grosso do Sul, existe uma ZPE na cidade de Bataguassu, então todo empresário que quiser instalar uma indústria lá, em Bataguassu, precisa solicitar a esse conselho, para que se analise tecnicamente, se essa indústria a ser instalada atende aos requisitos da lei. Atendendo, a instalação é autorizada. Partindo deste ponto, ela começa a comprar materiais, matéria-prima, embalagens, insumos, o ativo para poder instalar a fábrica com algumas isenções tributárias, vantagens campeais e administrativas”, afirmou Clovis.

Além da produção para exportação, ele detalhou que uma parte dessa produção pode ser negociada no mercado interno, porém sem os Deliberação ‘Omertà’ Auditor fiscal Clovis Ribeiro participa de primeira reunião com vice-presidente Alckmin benefícios tributários. Ele salienta que essa é a sua primeira participação nessa reunião, estando à frente do cargo.

Auditor fiscal desde 2006, Clovis iniciou sua carreira como delegado na Alfândega de Mundo Novo, em 2014. Em 2021, assumiu a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, que era ocupada por Edson Ishikawa. Neste ano, ele foi cedido ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação.

Por – Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.