Nadador de MS busca segundo pódio no Jogos Sul-Americanos de Praia

Após ouro na prova dos 10 km, Luiz Felipe Loureiro disputa hoje a dos 5 km

O sul-mato-grossense Luiz Felipe Loureiro volta a cair hoje (21) nas águas de Santa Marta. Na praia de El Rodadero, o nadador está entre os brasileiros e brasileiras que disputam a prova dos 5 km em águas abertas dos Jogos Sul-Americanos de Praia, na Colômbia.

O atleta de 19 anos retorna ao mar depois de conquistar o ouro nos 10 km da maratona aquática, quarta-feira (19). Para chegar ao título, completou o percurso com a marca de 1h57min40s52. A prata foi para o equatoriano Juan Enrique Campos e o bronze para o argentino Guilhermo Bertola.

“Foi uma sensação indescritível, uma prova lindíssima. Estou muito, muito feliz com essa conquista”, disse o brasileiro, segundo o site do COB (Comitê Olímpico do Brasil). O campo-grandense treina no Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul.

Entre as mulheres, Cibelle Jungblut foi ao pódio. Irmã de Viviane Jungblut, que representa o país em Fukuoka, no Japão, a gaúcha, companheira de time de Luiz Felipe, foi medalha de bronze com a marca de 2:04:09.31, O ouro foi para Romina Imwinkelried e a prata para Mayte Puca, ambas da Argentina.

Ainda na quarta-feira, no Parque Náutico Bello Horizonte, o remo costal conquistou duas medalhas de bronze para o time Brasil. Na dupla masculina, Herbert Berckenhagen e Vangelys Pereira chegaram à semifinal, mas perderam para o Peru, que levou o ouro. Na disputa de terceiro lugar, os brasileiros aproveitaram um deslize dos paraguaios Arturo Rivarola e Gabriel Yser, logo ao passar da primeira boia, e venceram com folga.

Sul-mato-grossense no skate

O skate estrearia quinta-feira na competição. No Skateparque Villa Bolivariana, os atletas da modalidade street disputam a etapa classificatória. O Brasil será representado por quatro atletas, entre eles o sul-mato-grossense Eduardo Neves. A equipe é composta ainda por Carla Karolina, Gabi Mazetto e Gabryel Aguilar.

O evento teve sua abertura oficial na última sexta-feira (14), com término previsto para hoje (21). Em sua quinta edição, organizada pela Odesur (sigla em espanhol para Organização Desportiva Sul-Americana), as competições reúnem 800 atletas de 15 nações. O COB enviou 61 competidores, com 24 mulheres e 37 homens para atuarem em 10 dos 14 esportes programados: águas abertas, beach handball, esqui aquático (slalom e wakeboard), beach soccer, beach wrestling, remo costal, skateboarding, surf (shortboard e SUP), beach tennis, e triathlon.

Antes das disputas de ontem (20), a delegação brasileira estava em quarto lugar no quadro de medalhas, com 18 no total: sete ouros, cinco pratas e seis bronzes. A anfitriã Colômbia, dona também da maior delegação do evento, lidera com 29 pódios e 13 medalhas de ouro.

Por – Luciano Shakihama

