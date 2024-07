Trabalhador ferido em explosão de siderúgica morre na Santa Casa

Um dos três feridos na explosão ocorrida em uma empresa de siderurgia na cidade de Aquidauana, distante 141 quilômetros de Campo Grande, no dia 18 de junho, morreu na Santa Casa na tarde dessa sexta-feira (12). Joelson de Oliveira Souza estava internado na Santa Casa da Capital.

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima trabalhava no momento da explosão, que aconteceu por volta das 23h. Por conta do acidente, Joelson teve queimaduras na região do tórax, abdômen, membros inferiores e superiores, tendo 40% do corpo queimado.

Devido à gravidade dos ferimentos, o funcionário precisou ser transferido para Campo Grande, onde deu entrada no hospital em estado grave.

O incidente ocorreu no setor de baia de escória, onde os funcionários realizavam “atividades de rotina”, conforme informação divulgada pela empresa. Ainda de acordo com eles, foram seguidos todos os protocolos adequados para o socorro dos trabalhadores.

Em nota nas redes sociais, a siderúrgica lamentou a morte do funcionário. “Com pesar comunicamos o falecimento de nosso colaborador Joelson. Após todos os tratamentos e cuidados necessários e possíveis na Santa Casa de Campo Grande em decorrência do acidente sofrido, o mesmo não resistiu. Estamos enlutados e desejamos profundamente nosso pesar à familiares e amigos. Neste momento, reiteramos que sempre nos colocamos à disposição para toda ajuda necessária e assistência à família”, escreveu.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram