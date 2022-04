Obras em rodovias estaduais somam R$ 2 bilhões promovendo desenvolvimento e turismo

As obras que estão em andamento nas rodovias estaduais somam mais de R$ 2 bilhões em investimento. Com isto o Governo do Estado promove o desenvolvimento do Estado, com a qualificação da logística em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Assim melhora o escoamento da produção e fortalece a economia de diferentes municípios.

De acordo com dados da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), são 47 obras de pavimentação e 13 de restauração em rodovias que já iniciaram os trabalhos. Elas juntas chegam a R$ 2,1 bilhões.

Muitas obras foram definidas pelo programa “Governo Presente”, onde o governador Reinaldo Azambuja ouviu os prefeitos e lideranças de cada município, antes de definir o pacote de obras em cada região. Na pavimentação de rodovias está sendo investido R$ 1,7 bilhão em obras que estão em andamento, em 1.012,38 Km.

“Estamos com todos os contratos validados e bem feitos. Recuperamos a capacidade do Estado de poder investir cada vez mais. Mato Grosso do Sul nunca teve tanta condição de fazer obras viárias e civis. Então, o que nos pressiona é poder entregar cada vez mais investimentos para as pessoas”, afirmou o governador.

Região de fronteira

Na região fronteiriça temos a esperada “Rodovia Sul-Fronteira”, que tem a intenção de “encurtar” caminhos e levar o desenvolvimento para toda a região. Entre as obras está a pavimentação da MS-165, que liga Coronel Sapucaia e Paranhos, no valor de R$ 57,8 milhões.

“O Estado só cresce se os municípios crescerem juntos, todo este investimento na região de fronteira, como a Rodovia Sul-Fronteira, mostra a presença do governo na região. Aproximando e interiorizando os investimentos. Assim encurta os caminhos para as cidades, aldeias e assentamentos, abrindo um novo horizonte”, descreveu o governador.

Em Ponta Porã segue o asfalto de 35,40 km da MS-270, que passa pelo Copo Sujo e Cabeceira do Apa. Já na MS-382, está sendo pavimentado 39,50 km que vai de Guia Lopes da Laguna até Ponta Porã, no valor de R$ 74,9 milhões. Na MS-378 são mais 36,20 km passando pelos municípios de Ponta Porã, Laguna Carapã e Caarapó, no valor de R$ 73,3 milhões.

Na MS-166 são mais R$ 31,8 milhões na pavimentação da rodovia, que passa pela Cabeceira do Apa e o município de Antônio João. Ainda tem 42 km a ser asfaltado na MS-379, de Laguna Carapã e Aral Moreira, investimento de R$ 70,1 milhões. Assim como a MS-386, entre Iguatemi a Japorã (R$ 60, 8 milhões).

Rota do turismo

Para fortalecer o turismo do Estado, está em andamento a continuação da pavimentação da “Rodovia do Turismo”, em Bonito, que se trata de 9,73 km, e um investimento de R$ 28,2 milhões.

“Cartão postal e referência no ecoturismo mundial, Bonito recebe uma atenção especial desde o início do nosso governo, dentro de um projeto de integração dos destinos turístico”, ressaltou Reinaldo Azambuja.