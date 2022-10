Caminhonete se choca com trem em movimento e motorista morre

Por volta das 9h da manhã deste sábado (22), um homem de 40 anos morreu quando a caminhonete Toyota Bandeirantes que dirigia, se chocou contra uma composição férrea da RUMO, numa fazenda entre Chapadão do Sul e Cassilândia.

Segundo ChapadenseNews, o corpo de bombeiros de Chapadão do Sul esteve no local, mas encontrou a vítima caída fora do veículo e já sem os sinais vitais. A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve investigar a causa do acidente.

O corpo foi encaminhado ao IML de Costa Rica para exame pericial necroscópico. A composição férrea possui registro de velocidade e câmeras de segurança que gravaram tudo. Aparentemente o motorista tentou atravessar antes da passagem do trem e acabou atingido.