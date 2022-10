Ao pular muro, homem cai em canil e é atacado por pitbulls

Um homem, ficou ferido na manhã de hoje (22) em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, após ser mordido por dois cachorros da raça pitbull. Ele teria caído dentro de um canil no Jardim Jóquei Clube, após tentativa de fuga.

Segundo informações, o rapaz teria tentado furtar uma residência e ao ser visto por populares, fugiu pulando muros até cair no meio do canil.

Outra versão dos fatos é que o homem se envolveu em uma briga no bar próximo do local e saiu em fuga. Ele teve fratura no pé esquerdo e ferimentos nos braços.

