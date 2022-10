“Adesivaço” voluntário mobiliza Dourados para receber Capitão Contar

Com participação voluntária, apoiadores se reuniram na manhã deste sábado, no centro de Dourados, para receber com festa o candidato ao Governo do Estado, Capitão Contar (PRTB), em um “adesivaço”. A grande receptividade mostra que a população quer Mudança de Verdade.

“Estar no meio do povo me dá o combustível para lutar contra essa política que está suja, repleta de fake news, inclusive com desrespeito à minha família, às minhas filhas. Só o amor das pessoas compensa isso tudo, agradeço a toda a população das cidades que estamos passando”, disse o capitão ao fazer um balanço positivo sobre a viagem no interior.

Muita gente procurou hoje o QG do adesivaço. No local, o Capitão conversou com a população, tirou foto e gravou vídeos com apoiadores. “A adesão é unânime. O pessoal gosta muito do Capitão e muita gente veio para cá só para vê-lo. Eu faço campanha de graça para o Capitão, espero a renovação, o passar a limpo”, disse o comerciante Diego dos Santos, que participou do evento.

Emocionado, Capitão Contar por onde passa tem uma recepção acolhedora. O candidato destacou em Dourados que a eleição é uma chance única da população promover uma renovação em Mato Grosso do Sul. “É com essa bandeira, com essa motivação que caminharemos até o dia 30, reforçando as nossas propostas para o governo e a campanha do presidente Bolsonaro”, afirmou.

Com informações da assessoria