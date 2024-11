Operação da Defron é desencadeada em Ponta-Porã

A operação da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), com o apoio de agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, foi desencadeada ontem (07), em Ponta Porã.

Os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão na cidade e região que resultou na apreensão de 12 celulares, R$ 48 mil em espécie e uma caminhonete.

Uma pessoa também foi presa por porte ilegal de arma de fogo.

Esta operação já tinha sido iniciada em 07 de junho deste ano, no qual 938 quilos de maconha foram apreendidos e quatro pessoas são suspeitas de serem os responsáveis pela droga.

