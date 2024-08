Saúde e Esporte: Inscrições para 15ª edição da Copa Cassems vão até 31 de agosto

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), abre inscrições para a 15ª edição da Copa Saúde Cassems e os interessados em disputar o campeonato podem inscrever sua (s) equipes até 31 de agosto.

O campeonato é voltado para todos os Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, e tem o objetivo de estimular a medicina preventiva por meio da prática desportiva, proporcionar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida, além de celebrar o dia do servidor público (28 de outubro) e promover a integração entre as equipes.

O valor da inscrição é R$ 400,00 e pode ser feita por meio de crédito, débito ou PIX. A inscrição e o pagamento deverão ser realizados no site oficial copa-saude.app.cassems.com.br na opção “Inscrições”.

Para participar os atletas devem ser beneficiários titulares, dependentes naturais, agregados dos titulares, participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul ou colaboradores da Cassems, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, nas categorias masculinas e até 7 (sete) inscritas e ainda 2 (duas) convidadas, na categoria feminina.

A previsão de início da competição é para o dia 22 de setembro, com 4 (quatro) categorias:

LIVRE MASCULINO E FEMININO: A partir de 18 anos completos até a cerimônia de abertura da competição. Menores de 18 anos (maiores de 16 anos) somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal.

VETERANO MASCULINO: Nascidos até o ano de 1984, exceto o goleiro, que poderá ter idade livre e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

MASTER MASCULINO: Nascidos até o ano de 1974, exceto o goleiro, que deverá ser nascido até o ano de 1984 e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

Mais informações:

Priscila Honório: (67) 99235-5881

Wilson Xavier: (67) 99965-8908

