Caminhoneiro é encontrado amarrado na MS-480 depois de assalto

Um caminhoneiro de 28 anos, foi sequestrado por criminosos durante um assalto onde levaram seu caminhão e o deixaram amarrado na MS-480. O caso foi registrado em Anaurilândia.

O Sequestro aconteceu no inicio da tarde, de acordo com a vítima ele foi emboscado ao ser cercado por dois veículos, em seguida dois homens encapuzados e armados desembarcaram de um dos veículos e o renderam, anunciando o roubo.

Segundo o caminhoneiro, os criminosos afirmaram que queriam apenas o caminhão. Ele relatou que foi colocado no veículo com uma coberta sobre a cabeça e levado para o canavial próximo. No local, foi amarrado e deixado pelos bandidos.

O caminhoneiro informou que saiu de Teodoro Sampaio com destino a Laguna Carapã, conduzindo sua carreta composta por um caminhão trator Scania branco e um semirreboque preto. Ele contou que foi rendido ao passar pelo município de Anaurilândia, na rotatória que liga a MS-276 com a MS-480. O caminhoneiro só foi liberado pelos criminosos à noite.

