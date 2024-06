Imposto de Renda 2024: Receita paga 2º lote de restituição nesta sexta

A Receita Federal vai pagar o 2º lote de restituições do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira (28). Ao todo, mais de 5,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de R$ 8,5 bilhões. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores.

Todo o valor de R$ 8,5 bilhões será destinado aos contribuintes prioritários. São eles:

* 140.360 idosos acima de 80 anos;

* 1.024.071 contribuintes entre 60 e 79 anos;

* 66.287 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

* 459.444 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

* 3.812.767 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.

Como saber se vou receber?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal lembrou que disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

