Suspeito de tráfico aponta duas armas para PM e acaba morto em boca de fumo, em Dourados

Um suspeito de vender drogas em uma casa do Bairro Estrela Porã, em Dourados, a 251 km de Campo Grande, identificado como Willian de Oliveira de Lima, acabou morto ao apontar duas armas de fogo para a Polícia Militar, segundo boletim de ocorrência. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28).

Conforme a PM, a boca de fumo fica localizada na Rua Ignacia de Matos Brandão, região onde eram realizadas rondas. Os policiais viram o momento em que um homem se escondeu atrás do muro ao ver a viatura e outro correu para os fundos da casa. Foi feita então a abordagem e o primeiro rapaz, que se escondeu, informou que foi até o local comprar drogas com o homem que fugiu para os fundos.

Um dos militares foi atrás do suspeito, que apontou duas armas em direção ao agente, momento em que o PM disparou.

Willian foi atingido pelo disparo e socorrido pelos militares, mas não resistiu e morreu no hospital. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38. Já na casa, foram encontradas porções de drogas e balança de precisão.

