Corpo de homem desaparecido em Pedro Gomes é encontrado em córrego

Policiais Militares Ambientais de Coxim, distante a 251 quilômetros de Campo Grande, foram acionados por um capataz de uma propriedade rural, localizada a 17 km da cidade de Pedro Gomes, na manhã de ontem (26), informando sobre o desaparecimento de um funcionário. O homem, de 41 anos, havia saído quarta-feira (25) às 13h para alimentar o gado e não teria retornado à sede da fazenda.

Uma equipe da PMA foi até o local onde o homem havia sido visto pela última vez e encontrou o cavalo do funcionário amarrado a uma árvore próximo ao córrego Mutum. Os agentes, com outros funcionários da propriedade, começaram a fazer buscas pelas proximidades, até que encontraram o corpo do homem enroscado em raízes de vegetação em um córrego, a aproximadamente 50 metros do local onde o cavalo havia sido amarrado.

O local foi isolado e uma equipe da Polícia Civil de Pedro Gomes foi acionada. A causa da morte ainda não foi revelada pela equipe da perícia técnica. Conforme informações prestadas por funcionários, o homem pode ter se afogado após cair do barranco, tendo em vista que o córrego estava cheio, em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias.

