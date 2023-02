Bonito tem licença de Balneário municipal liberada por IMASUL

O prefeito Josmail Rodrigues da cidade de Bonito localizada há 300km da capital desde que assumiu, tem buscado regularizar a situação dos atrativos geridos pelo município e na semana antes do feriado de Carnaval conseguiu a liberação do IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) para que ao município de Bonito a Licença de Operação do Balneário Municipal pelo período de dez anos.

Josmail comemorou. “Lutamos muito para conseguir a concessão da Gruta do Lago Azul, que estava fechada quando assumimos, não apenas pelas restrições da pandemia, mas porque havia um conflito de interesses entre União, Estado e Município, mas conseguimos ajustar essas questões e desde março de 2021 está em funcionamento. Com o Balneário Municipal também não foi diferente, correndo o risco de ser fechado por estar com a licença vencida, mas agora conseguimos a regularização após cumprir todas as exigências do órgão ambiental responsável. Vamos conseguir manter o atendimento, com capacidade para 1500 pessoas/dia, por mais dez anos”, explicou.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, ressaltou que foi quase um ano de trabalho para regularizar todas as questões do Balneário Municipal. “Como o Balneário Municipal é um atrativo público temos que dar exemplo e hoje temos todas as questões regularizadas perante o órgão ambiental. Na licença existem condicionantes no qual o Município de Bonito deve cumprir, assim como a continuidade do monitoramento ambiental”, detalha.

A licença ambiental de operação do Balneário Municipal foi expedida dia 17 de fevereiro de 2023 e tem validade por 10 anos.

