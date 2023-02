Sucuri de 4 metros é capturada próxima a residência em Mundo Novo

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mundo Novo, distante a 469 quilômetros de Campo Grande, foi acionada no final da tarde de ontem (24), por uma moradora, de 43 anos, de uma chácara ligada a parte urbana da cidade, para capturar uma serpente que estava nas proximidades de sua residência.

Segundo a moradora, o animal apareceu lá devido às chuvas, e no local há movimento de pessoas, preocupando a mulher.

Uma equipe foi ao local e constatou que se tratava de uma sucuri, com aproximadamente quatro metros de comprimento. A equipe efetuou a captura da sucuri, com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção. A serpente estava sadia e foi solta em uma área de vegetação distante da cidade, à margem do rio Paraná.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Também: