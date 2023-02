Mutirão da CNH Social, 390 passam por avaliação psicológica

Neste sábado (25) das 8h às 16h30 o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza mais uma etapa do processo para emissão da primeira habilitação por meio do Programa CNH MS Social.

A avaliação psicológica será aplicada para 390 candidatos de Campo Grande, na Central de Exames da Agência Geraldo Garcia, localizada no Pátio Central Shopping, na rua Marechal Rondon, n° 1380, Centro. A avaliação será aplicada conforme horário agendado para cada participante.

A coordenadora do programa, Priscilla Miyahira Borges, pede que os candidatos se apresentem com no mínimo meia hora de antecedência, e tenham em mãos documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta. “O resultado sairá no máximo até terça-feira (28). Estando apto, o candidato será agendado e convocado para a etapa seguinte, do exame médico”.

Outros 217 já estão agendados para o sábado seguinte, dia 4 de março. Os inscritos que queiram consultar seu agendamento podem acessar o site do Detran (https://www.meudetran.ms.gov.br/habilitacao.php) ou ligar no 3368-0100.

