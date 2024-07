Campo Grande recebe 8ª ambulância do SAMU e amplia frota para atender população

Antecipando contrato que tinha como prazo final o mês de setembro para entrega de 10 novas ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Campo Grande recebeu, na manhã desta segunda-feira (29), o 8º veículo destinado ao socorro da população da Capital.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o contrato é destinado à locação dos veículos, buscando substituir as atuais ambulâncias que atendia os campo-grandenses, mas que por estarem antigas, precisavam de manutenção periódica, ficando paradas por muito tempo em oficinas e desfalcando as equipes de socorro.

Agora, a Capital contará com 10 ambulâncias de nível básico e quatro de suporte avançado, ou seja, que possuem equipe médica e equipamentos completos prontos para atender casos mais graves.

O contrato firmado com a empresa A & G Serviços Médicos Ltda. tem custo de R$ 1.9 milhão ao ano para os cofres públicos e pode ser renovado quando necessário. De acordo com a coordenadora do SAMU, Isabella Mendonça, o objetivo, agora, é diminuir o tempo-resposta em relação aos atendimentos.

A Sesau informou, também, que a 9ª ambulância deve ser entregue ainda na tarde desta segunda-feira (29), faltando apenas um veículo para completar a frota necessária a atender toda demanda da Capital.

