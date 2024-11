Bombeiros encontram corpo de criança que se afogou no Rio Aporé, em Cassilândia

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta segunda-feira (11), o corpo da criança de nove anos que se afogou no Rio Aporé, em Cassilândia, distante 434 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (10).

Conforme informações, familiares do menino realizavam confraternização às margens do rio, quando o menino, que brincava na água, acabou se afogando. Na tentativa de salvá-lo, a tia dele, de 33 anos, também se afogou e desapareceu.

Para ajudar na busca dos corpo, os militares solicitaram apoio aos mergulhadores baseados em Aparecida do Taboado. Ainda no domingo, familiares das vítimas utilizaram um barco próprio para encontrar o corpo da mulher, localizado horas depois.

Já o menino foi encontrado quase 24h após o afogamento. Não foi divulgada a distância de onde o corpo estava. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para iniciarem as investigações do caso.

