Polícia Civil prende adolescente suspeito de ter envolvimento na morte de rapaz, assassinado em boate

Na última sexta-feira (08), a Polícia Civil prendeu o adolescente, de 17 anos, suspeito de ter envolvimento no assassinato de Crystofer Diogo Arguelho, de 20 anos, a golpes de faca em uma boate, localizada na Avenida Aniceta Rodrigues de Souza, em Ribas do Rio Pardo. O crime ocorreu no dia 02 de novembro.

Conforme informações da Policia, havia um pedido de internação, deferida pelo Poder Judiciário do município para o adolescente.

Uma testemunha informou que Crystofer estava acompanhado de outras pessoas no estabelecimento, quando começou a briga e ele foi atingido.

A vítima tentou fugir, mas foi perseguido por um grupo e encontrado caído com ferimentos no pescoço, tórax e braço, pedindo ajuda.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.