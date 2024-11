Corinthians garante vaga na final do Paulista Feminino e enfrentará o Palmeiras em busca do pentacampeonato

O Corinthians está na final do Campeonato Paulista Feminino de 2024 após empatar por 1 a 1 com o São Paulo no domingo (10) na Neo Química Arena, diante de um público de quase 33 mil pessoas. As Brabas garantiram a vaga graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no Canindé. Agora, a equipe alvinegra se prepara para enfrentar o Palmeiras na decisão. As datas e locais das partidas serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), com previsão para os dias 15 e 20 de novembro.

O Corinthians, que busca seu quinto título estadual, vem de uma temporada histórica, conquistando todos os troféus disputados até o momento: Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Caso vençam o Paulista, as Brabas repetirão o feito de 2024, quando foram campeãs de quatro competições na mesma temporada. O São Paulo, por sua vez, foi eliminado pela segunda vez em 2024 pelas alvinegras, tendo perdido a final do Campeonato Brasileiro para as mesmas rivais.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians adotou uma postura mais cautelosa para conter o ataque do São Paulo. No entanto, aos 26 minutos do primeiro tempo, uma falha defensiva deu a oportunidade para as Soberanas abrirem o placar. A lateral Isabela errou a saída de bola, e a meia Aline Milene aproveitou o vacilo, acionando a atacante Dudinha, que finalizou com precisão no canto da goleira Lelê. O time tricolor quase ampliou aos 38 minutos, em uma cabeçada de Serrana que acertou o travessão.

Na segunda etapa, o São Paulo continuou pressionando, com boas chances em cabeçadas de Aline Milene e da zagueira Ana Alice. No entanto, o Corinthians foi eficiente na primeira chance clara que teve. Aos 23 minutos, Millene, que havia entrado 11 minutos antes, invadiu a área e sofreu pênalti da volante Maressa. A própria Millene converteu a cobrança e garantiu a classificação corintiana para a final.

Santos vence Copa Paulista nos pênaltis após decisão emocionante

Enquanto isso, o Santos conquistou o título da Copa Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na Vila Belmiro. O torneio, que reuniu os times posicionados entre o quinto e oitavo lugares do Paulistão, terminou em decisão nos pênaltis após a vitória das Bragantinas por 4 a 1 no jogo de ida. Com gols de Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen, as Sereias da Vila empataram o placar agregado e levaram a taça ao vencer nos pênaltis por 4 a 3.

O título do Santos na Copa Paulista e a classificação do Corinthians para a final do Paulistão demonstram crescimento e equilíbrio das competições de futebol feminino em São Paulo, e consolidam o protagonismo dos clubes paulistas na modalidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais