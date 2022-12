Bisavó denuncia que bebê de um ano foi abandonado com garota de programa

Uma idosa, de 62 anos, procurou ontem (5) a Delegacia de Polícia de Miranda, distante a 194 quilômetros de Campo Grande, para denunciar que a bisneta, de um ano, teria sido abandonada com uma garota de programa,21, e estaria com diversas assaduras na região íntima.

Conforme consta no boletim de ocorrência, inicialmente, o Conselho Tutelar foi acionado e atendeu a denúncia, logo depois comparecendo na delegacia com a idosa, a jovem, que seria tia paterna da criança e a bebê. A bisavó alegou que a criança estaria com sinais de assadura em regiões íntimas.

Na delegacia, a jovem informou que a mãe da bebê havia deixado ela sob seus cuidados e ido embora para Campo Grande. Segundo a idosa, a jovem realiza programas sexuais em casa, e diversos homens frequentam o local.

Foi registrada ocorrência na delegacia e a mãe da criança ainda não foi localizada.

