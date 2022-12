Vídeo: Quadrilha entra com carro em distribuidora e rouba R$ 15 mil do cofre

Quatro homens encapuzados realizaram um assalto a mão armada nesta terça-feira (6). Os bandidos entraram em uma distribuidora com um veículo Spacefox, com placas do Paraguai, e armados com pistolas roubaram aproximadamente $15 mil do cofre da empresa de Ponta Porã, a aproximadamente 314 quilômetros de Campo Grande

Enquanto um dos autores roubava o cofre, os outros dois autores foram no caixa onde estava um funcionário da empresa e perguntaram “onde esta o dinheiro?”. O funcionário respondeu que não tinha dinheiro no caixa, logo a autor mandou que a vítima deitasse no chão e perguntou de novo, “onde está o dinheiro?.”

Em seguida, o criminoso pegou dois celulares, um da empresa e outro do funcionário. Todos os bandidos usavam mascaras e luvas para dificultar o reconhecimento, mas a placa do veículo foi identificada.

Por fim, a quadrilha foi embora rumo ao Paraguai e o celular do empresa foi localizado a poucos metros do crime, recuperado e entregue para a vitima.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba