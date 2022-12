Encenação de Dom Casmurro é lançada no Sesc Cultura nesta quarta

Com entrada de graça, nesta quarta-feira (7), às 19 horas, inicia a Temporada Grupo Casa no Sesc Cultura, com o clássico da literatura brasileira “Dom Casmurro”. O espetáculo será apresentado também nos dias 08 e 09, sempre às 19h, em Campo Grande.

A partir das 20h, a Orquestra Corumbaense de Viola Caipira se apresenta com repertório de chamamé, estilo adotado pelo nosso estado, e que tem Campo Grande como a capital do chamamé no Brasil. Além das violas, a orquestra conta com 4 vocalistas, baixo, bateria e teclado.

Na quinta-feira, dia 08, das 14h às 17 horas, haverá o Bazar de Natal do Trabalho Social com Idosos do SESC MS, com a venda de grande parte da produção das oficinas do “Quadradinho da Amizade e Customização”. Os recursos serão revertidos à compra de materiais, como lãs e linhas, para que em 2023 haja continuidade da produção doada para instituições carentes durante o inverno.

Ainda no mesmo dia, às 19 horas, tem Cine Sesc com exibição do filme “O Destino está na Origem”. Em menção ao Dia Internacional do Direitos Humanos, proclamado em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral da ONU, o Cine Sesc exibe o documentário, premiado no Panorama Brasil da V Mostra Sesc de Cinema, dirigido pelo antropólogo Pedro de Castro Guimarães, que retrata um encontro revelador entre 8 etnias indígenas, as Caixeiras do Divino do Maranhão, a Regente Renata Amaral e o Produtor musical André Magalhães.

Na sexta-feira, dia 09, às 19 horas, haverá o lançamento literário “Palimpsestos de Silêncios’, de Flávio Adriano Nantes, que estará presente para um bate-papo. O livro de poesias é publicado pela Editora Libertinagem, com prefácio de Maria Adélia Menegazzo.

Infantil – No sábado, 10, às 15 horas haverá a Oficina do Sesc Arte para Crianças – Brinquedo reciclável, Avião de madeira, com Kelly Guavira. A atividade é para crianças a partir de 05 anos, acompanhadas do responsável, e é preciso levar os seguintes materiais para construção do brinquedo sustentável: 1 prendedor de madeira, tesoura sem ponta e 4 palitos de picolé. Os ingressos começam a ser distribuídos, gratuitamente, meia hora antes da ação.

A Temporada Grupo Casa no Sesc, o Grupo Casinha realiza o espetáculo “Presente do Passado”, às 16 horas. Na peça infantil, 15 crianças contam a história de uma adolescente que foge de casa e viaja para o passado. Lá encontra sua mãe adolescente nos anos 80 e descobre um novo laço de amizade. Uma aventura cheia de fadas e reinos mágicos, com música, poesia, e muitas confusões.

Às 18 horas, o Festival Humanidades terá cenas curtas apresentadas pela turma de Teatro Livre do Grupo Casa. Nos textos, questionamentos sociais, políticos e estruturais sobre tudo que contempla o ser humano em relação, na sociedade, aquilo que podemos chamar de humanidades.

Serviço: O Sesc Cultura fica na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS.