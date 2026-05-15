Bebê de cinco meses morre após mal súbito em Caarapó

Conforme profissionais que atenderam o caso, a morte pode ter sido causada por um quadro de asfixia acidental, possivelmente relacionado a engasgo ou posição inadequada durante o sono

No final da tarde da última quinta-feira (14), um bebê de cinco meses morreu, após sofrer um mal súbito dentro de uma residência em Caarapó. O caso ainda será investigado

Segundo o Caarapó News, a situação teria acontecido de forma rápida e inesperada. A família tentou socorrer o bebê e o levaram ao Hospital São Mateus, porém a criança já chegou à unidade sem sinais vitais.

O caso ocorreu numa residência localizada na Rua Rui Barbosa, na região central do município. O bebê estava sob os cuidados de uma familiar enquanto a mãe, de 18 anos, trabalhava.

Conforme, profissionais que atenderam o caso, a morte pode ter sido causada por um quadro de asfixia acidental, possivelmente relacionado a engasgo ou posição inadequada durante o sono. Não foram identificados sinais de violência ou maus-tratos no bebê.

Após os procedimentos legais, o corpo foi encaminhado para os atos fúnebres. O velório aconteceu ainda na noite de quinta-feira, na Capela Mortuária do Pax Primavera.

Nas redes sociais a mãe publicou uma foto do bebê e lamentou a morte com um texto.

“Oh meu amor como eu queria que essa psotagem fosse para mostrar sua braveza, seu sorriso. Que falta você irá fazer irá fazer para mim, você era o que me fazia ser forte todos os dias, você era a razaão do meu viver, não sei o que será da mamãe sem você. Eu te amo eneternamente. Ainda tentando entender o por que disso ter acontecido.”

As circunstâncias do caso ainda serão investigadas.