Com o tema “O Espírito Santo reúne e forma a comunidade”, 26ª Festa do Divino celebra jubileu de 25 anos da Paróquia Divino Espírito Santo

A Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande (MS), realiza a 26ª edição da tradicional Festa do Divino, que neste ano ganha um significado ainda mais especial ao celebrar também os 25 anos de criação da comunidade paroquial.

Com o tema “O Espírito Santo reúne e forma a comunidade”, a programação religiosa e festiva teve início nesta quinta-feira (14), com a abertura do Novenário em preparação à Solenidade de Pentecostes, que será celebrada no próximo dia 24 de maio (domingo), data da grande festa.

Entre os dias 14 e 22 de maio, as comunidades que integram a paróquia participam do novenário com celebrações realizadas nas diversas capelas da área pastoral. Já nos dias 20, 21 e 22 de maio, as celebrações acontecem na Matriz da Paróquia Divino Espírito Santo, sempre às 19h30, reunindo toda a comunidade para o encerramento da novena.

Além da programação religiosa, as três últimas noites contarão também com quermesse especial, oferecendo barracas típicas, música e momentos de convivência e lazer para toda a família.

A grande celebração será realizada no domingo, 24 de maio, com uma programação preparada para reunir fiéis, famílias e visitantes em um dia de fé, tradição e confraternização:

Programação da 26ª Festa do Divino

9h00 – Santa Missa Campal

11h00 – Almoço festivo, músicas e leilões

Coroação da princesa mais bem colocada, que será proclamada Rainha da Festa.

Neste ano, a festa traz atrações especiais que prometem tornar o evento ainda mais marcante, como a tradicional e aguardada costela no fogo de chão e uma grande novidade: o 1º Torneio da Rota Bioceânica dos Churrasqueiros, que se soma às tradicionais comidas típicas, diversão e atividades para toda a comunidade.

Mais do que uma celebração religiosa, a Festa do Divino é um momento de renovação da fé, fortalecimento dos laços comunitários e testemunho da caminhada da Paróquia Divino Espírito Santo ao longo de seus 25 anos de missão evangelizadora.

Serviço

26ª Festa do Divino – Paróquia Divino Espírito Santo

Rua Galeão, 730 – Jardim Aero Rancho – Campo Grande (MS)

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