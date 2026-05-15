Idoso é preso suspeito de abusar das enteadas em MS

Suspeito foi preso em assentamento rural após investigação da Polícia Civil

Um homem identificado como J.V.P., de 68 anos, foi preso nesta quinta-feira (15), suspeito de abuso sexual contra as enteadas adolescentes, em Selvíria.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu o mandado de prisão por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Selvíria.

A investigação teve início após o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município procurar a unidade policial para relatar denúncias feitas por duas adolescentes.

Conforme relato das vítimas, os estupros começaram enquanto a mãe delas ainda estava viva e, após a morte da genitora, os abusos teriam se intensificado.

Segundo a ocorrência, as vítimas residiam no Assentamento Canoas, local onde a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva.

As adolescentes já estavam afastadas do suspeito desde o falecimento da mãe e se encontram sob proteção da rede de apoio e assistência social.

O homem foi preso, e a investigação continua para apurar o possível envolvimento de outros homens no crime.

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