Idoso é preso suspeito de abusar das enteadas em MS

Imagem Divulgação
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Suspeito foi preso em assentamento rural após investigação da Polícia Civil

Um homem identificado como J.V.P., de 68 anos, foi preso nesta quinta-feira (15), suspeito de abuso sexual contra as enteadas adolescentes, em Selvíria.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu o mandado de prisão por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Selvíria.

A investigação teve início após o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município procurar a unidade policial para relatar denúncias feitas por duas adolescentes.

Conforme relato das vítimas, os estupros começaram enquanto a mãe delas ainda estava viva e, após a morte da genitora, os abusos teriam se intensificado.

Segundo a ocorrência, as vítimas residiam no Assentamento Canoas, local onde a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva.

As adolescentes já estavam afastadas do suspeito desde o falecimento da mãe e se encontram sob proteção da rede de apoio e assistência social.

O homem foi preso, e a investigação continua para apurar o possível envolvimento de outros homens no crime.

 

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