Batida entre um veículo de passeio e caminhonete deixa uma vítima fatal

O acidente envolvendo dois veículos, na manhã desta terça-feira, deixou uma vítima fatal o policial militar da reserva Paulo Siqueira Barbosa. O acidente aconteceu próximo ao posto Eucalipto, entre Anhanduí e Nova Alvorada do Sul.

A vítima dirigia um Fiat Uno quando se envolveu no acidente com uma caminhonete que tinha dois integrantes. Devido ao impacto da batida, o carro de passeio capotou e parou com as quatro rodas para cima. O motorista foi arremessado do veículo e morreu no local.

Os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a equipe da CCR MS Via, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas. A dinâmica da colisão ainda não foi informada. Os ocupantes da caminhonete sofreram ferimentos leves e foram levados para uma unidade de saúde. O fluxo no trecho seguiu por meio de um desvio feito em uma das pistas.

